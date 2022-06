L’associazione Unique Aps, con sede a Pisa, è nata nel 2019 con lo scopo di sensibilizzare sul tema disabilità e diversità attraverso l’arte donando così nuove prospettive e punti di vista su questi due temi importanti. L’evento 'Ti Sento', che si svolgerà sabato 4 giugno dalle ore 17 in Piazza XX Settembre davanti al Comune di Pisa, sarà un insieme di performance legate da un unico comune denominatore, l’empatia e vedrà lo spettatore protagonista della scena.

'Ti Sento' è un evento ricco di contenuti. Vedremo un’esposizione fotografica, guardarsi in un corpo che non ci appartiene, sentire le sensazioni che questo scaturisce in noi e dalle ore 17.30 il via alla performance interattiva 'Di Segni Unici', dove i visitatori, accompagnati dalle musiche selezionate da Gabriele Bartolucci, potranno divertirsi a lasciare una traccia, un intersecarsi di unicità, tutte a formare un solo e unico capolavoro.

Presente all’evento l’artista pisano Malandrino.Art che dipingerà live una modella, un corpo che cambia forma, percezione, colore, l’arte ci guiderà in una diversa e interessante chiave di lettura del corpo. Infine uno spazio di introspezione attorno a una immaginaria tavola rotonda dove sentirsi l’un l’altro lasciandosi guidare dalla maestria degli attori Antonio Calandrino e Paolo Giommarelli. L’evento si chiuderà con un dj set di Bartolucci, in uno scambio di sensazioni vissute durante 'Ti Sento', una chiacchiera tra amici e musica.