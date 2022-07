Time Machine Revival 70 - 80 - 90

Siete pronti per la Time Machine? Una macchina del tempo travolgente vi riporterà ai mitici '70 '80 '90

facendovi ballare senza inibizioni! Nella magica cornice della Piazza del Castello di Chianni una festa senza precedenti per rivivere quegli anni!

Dedicato a:

chi si faceva km per le serate in discoteca, dove si era tutti amici.

chi vuole solo ballare e divertirsi per ore

chi aspetta il weekend come fosse sempre Natale per fare la serata e gli after!

Il programma:



Venerdi 15: si inizia alle 18,30 con un tuffo nella storia della disco music degli anni 70-80. Musica da ballare a da guardare con @videodanz

A seguire concerto Ultrapop



Sabato 16: si parte con un DJ set unico di #techno, #progressive e #house dritti dai magici '90! A seguire concerto senza freni con @80trashparty tributo assoluto al trash italiano



A partire dalle 19, stand enogastronomici dei migliori produttori locali e birrifici artigianali rifocilleranno tutti i partecipanti con #streetfood di qualità e a km0.



L'ingresso è libero, basta portare con sé la voglia di ballare e lasciare a casa le inibizioni! E se vuoi lasciare tutti a bocca aperta, stupisci con un look a tema!?