L'estate di Tirrenia si accende con 'Tirrenia Bricks'

Sabato 31 luglio divertimento per tutte le età con laboratori, costruzioni ed esposizioni Lego. Arriva infatti a Tirrenia, e più precisamente nel negozio ColLego di via Belvedere, 'Tirrenia Bricks', un vero e proprio viaggio nel mondo dei celebri mattoncini, con laboratori a tema, gare di velocità e un'esposizione di alcune tra le più affascinanti costruzioni. Un appuntamento adatto ad un pubblico di tutte le età che si svolgerà nel negozio a tema appena inaugurato lo scorso giugno. Le iscrizioni ai laboratori sono aperte dalle 10 di sabato 31 luglio, direttamente presso ColLego. L'evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib (Sindacato Italiano Balneari) Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa.

Per l'occasione presso i ristoranti aderenti (Tirrenia Doc caffè, Ristorante Pizzeria Lo Squalo, Osteria Toscana, Ristorante Chichibio, Ristorante Gulliver, Enoteca La Farmacia dei Sani e Trattoria Pizzeria Piropo) sarà possibile donare un contributo per la raccolta fondi in favore della Fondazione Stella Maris. Il ricavato verrà devoluto in beneficienza per la costruzione del nuovo Ospedale Stella Maris.

