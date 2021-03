'Toiano' per la Festa della Toscana 2020

La Festa della Toscana 2020, causa Covid, è stata organizzata in forma diffusa a partire dal 30 novembre, immaginando una prosecuzione anche nei mesi successivi. A San Giuliano Terme tocca sabato 20 marzo, quando alle 19 è in programma la trasmissione sulla pagina Facebook del Teatro Rossini di Pontasserchio dello spettacolo 'Toiano', basato sulla storia di Elvira Orlandini, la 'bella Elvira' di Toiano, borgo tra le colline di Palaia in provincia di Pisa.

Questo evento è il contributo sangiulianese alla Festa della Toscana, che l'associazione The Thing ha presentato alla Regione Toscana in partnership con il Comune di San Giuliano Terme. La visione dello spettacolo è gratuita.

La scheda dello spettacolo

"Toiano" è uno spettacolo totalmente artigianale, dalla drammaturgia alle musiche originali, dalla regia all'interpretazione e si propone di raccontare un mutamento storico, generazionale, umano; di indagare il rapporto che c'è tra il "vecchio" e il "nuovo" da una prospettiva che si trova a essere sempre, irrimediabilmente, situata in un punto a metà tra questi due mondi, intesi più come delle entità. Su questa soglia tra passato e futuro, i cinque giovani protagonisti di questa storia guardano la propria epoca disfarsi sotto i loro piedi, attuando o tacendo il desiderio di una fuga verso un altrove immaginario, mentre il tempo nuovo, inesorabilmente, avanza, portando con sé novità temute o sperate, ma sempre inimmaginate. A dare corpo a questo intento, la storia del delitto di Toiano, un fatto di cronaca realmente accaduto, rivisitato e adattato a questa particolare urgenza narrativa. L'assassinio irrisolto di una giovane donna della Toscana contadina di fine anni Quaranta diventa, quindi, fonte di rispecchiamento per una generazione che si trova a metà tra due epoche storiche estremamente in contrasto tra loro, colta dall'impossibilità di sentirsi abitante dell'una o dell'altra e in cerca di un nuovo spazio da fare proprio. Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Palaia e della Provincia di Pisa, oltre al sostegno di Due Esse Immobiliare e Acque SpA.

Regia: Marta Bettini, Saverio Ottino

Drammaturgia: Cecilia Bartoli

Musiche originali: Margherita Galli

Con: Cecilia Bartoli, Marta Bettini, Margherita Galli, Federico Ghelarducci, Saverio Ottino, Nico Tedeschi

Fotografie: Romano Ceccatelli

Grafica: Francesca Marcomini