Topo Federico racconta: spettacolo per bambini

Domenica 20 marzo alla Città del Teatro di Cascina il grande narratore milanese Roberto Anglisani sarà in scena con lo spettacolo per bambini 'Topo Federico racconta', una selezione di quattro storie, riscritte e ampliate, dal libro di Leo Lionni 'Storie di Federico'.

Federico è solo un piccolo topo di campagna, ancora giovane e ignaro della vita, ma i suoi occhi vedono tutto in una prospettiva molto diversa da quella degli altri topi che lo circondano. Con la sua capacità di sognare, infatti, il piccolo topo sa regalare ai fratelli più grandi momenti indimenticabili e immagini confortanti. Federico è un sognatore: mentre gli altri lavorano e raccolgono chicchi di grano come scorta per l’inverno, lui raccoglie parole con cui crea delle bellissime storie e, nelle sue storie, viene creato un mondo fantastico I suoi racconti divertono ed emozionano e insegnano a piccoli e grandi l’importanza dell’amicizia, dell’arte, del rapporto col diverso, offrendo gli strumenti per poter vivere una vita ricca di emozioni, sapendo gustare parole e colori e dare senso al tempo. Durante lo spettacolo i bambini saranno coinvolti in una piccola partecipazione verbale con cui aiuteranno un orso, amico di Federico, a capire quando cambiano le stagioni.



Per bambini dai 5 ai 10 anni.

teatro di narrazione

Una produzione CSS | Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia

Biglietti on line e rivendite Ticket One; biglietteria in teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 il mercoledì anche dalle 17 alle 19

La domenica la biglietteria apre alle 15.00

info 050744400 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it



Roberto Anglisani, nato a Taranto negli anni sessanta, inizia la formazione attoriale nella COMUNA BAIRES nel 1977 e, con questa, partecipa ad alcuni festival internazionali. È stato docente presso la Scuola di Animazione Pedagogica del Comune di Milano e si occupa tuttora della formazione di giovani attori nello Studio Laboratorio dell’Attore di R. Manso a Milano.