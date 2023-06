Domenica 4 giugno torna a Pisa Bimbimbici, la tradizionale pedalata cittadina dedicata ai bambini e alle loro famiglie per promuovere una città più vivibile e più a misura di tutti, a partire dai piccoli. L’evento, organizzato dal Comune di Pisa e da FIAB Pisa con la partecipazione di Uisp, è per le 9.30: dopo le operazioni preliminari, un po’ di ciclofficina e di giochi, il corteo si snoderà sui Lungarni principali e sulle vie della città per circa 8 km. L’appuntamento è in piazza XX Settembre per le 9.30. E’ vivamente consigliata la preiscrizione online dal qrcode del volantino o da fiabpisa.it/bimbimbici.htm.