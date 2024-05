Torna l'azalea della ricerca a Pisa

Da quarant'anni l'Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, il fiore simbolo della Festa della Mamma, è un'alleata della ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Oggi 2 donne su 3 in Italia sono vive dopo 5 anni da una diagnosi di cancro. Con una raccolta totale di circa 300 milioni di euro, l'Azalea di Fondazione AIRC ha contribuito in quattro decenni al miglioramento della qualità di vita e della sopravvivenza delle donne, attraverso diagnosi sempre più precoci, approcci chirurgici meno invasivi e terapie più precise e mirate, più efficaci e meglio tollerate.



Domenica 12 maggio dalle ore 8.00 il Direttivo, i soci dell’associazione I CAVALIERI, insieme ai volontari AIRC, ti aspettano in piazza XX Settembre a PISA e a SAN GIULIANO TERME Largo Shelley-Viale Italia (davanti ingresso terme) per distribuire centinaia di piantine di azalea a fronte di una donazione minima di 18 euro. Il sodalizio pisano da cinque lustri è attivo nel mondo del volontariato culturale (fino al 19 maggio prossimo è possibile visitare la mostra di pittura “Mauro Capitani-Opera Sacra” alla Chiesa della Spina) e nel dicembre scorso ha organizzato un concerto “Natale Gospel in Certosa” in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana, l'Associazione Calamo, con il patrocinio della Regione Toscana, della Fondazione AIRC, della Confcommercio Provincia Pisa, Comune di Calci.



AIRC è la principale organizzazione non-profit per il finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia, grazie alle donazioni di cittadini e aziende che ne condividono la missione: una comunità di persone impegnate a rendere il cancro sempre più curabile. Dal 1965 ha investito oltre 2,3 miliardi di euro in migliaia di progetti di ricerca che hanno prodotto risultati concreti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, e hanno contribuito alla crescita della comunità scientifica italiana e alla formazione dei suoi giovani talenti. AIRC raccoglie fondi grazie a 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20 mila volontari e 17 uffici territoriali, e li assegna in modo trasparente ai progetti di ricerca sul cancro più meritevoli, a cui oggi lavorano circa 6 mila ricercatori in oltre 100 istituti in tutto il territorio. Diffonde la cultura della salute e della prevenzione nelle scuole, nelle piazze, nelle aziende e attraverso i mezzi di comunicazione.