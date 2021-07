Gusto, tradizione, eccellenze enogastronomiche locali: torna 'Rosso Montopoli – La bistecca sotto la torre'

Forte del grande successo della prima edizione torna ' Rosso Montopoli – La bistecca sotto la torre', l'appuntamento che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Il tutto in uno degli scenari più suggestivi del Valdarno: la stupenda piazza San Matteo, per l'occasione chiusa al traffico e addobbata con arredamenti scenografici .

L'evento, organizzato dal Comune di Montopoli e dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli , in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e con il contributo di Nomasei Paris x Montopoli, quest'anno è in programma per tre domeniche: si parte il 18 luglio per arrivare al 1 e all'8 agosto. Un appuntamento che ha raccolto grande entusiasmo sul territorio, diventando uno degli eventi più attesi dell'estate montopolese . Così ai piedi della Torre di San Matteo, costruita nel 1431 e testimonianza dell'antica Rocca che difendeva l'abitato, a partire dalle 19 sarà possibile assistere a uno show cooking e cenare all'aperto gustando le eccellenze del territorio, nel rispetto delle normative anti-Covid e con prenotazione obbligatoria. Filo conduttore: il colore 'Rosso Montopoli', vera e propria tonalità di colore creata dall'azienda di moda francese Nomasei, main sponsor dell'evento, in omaggio ai tipici colori che richiamano alla lavorazione della terracotta, caratteristica attività artigianale montopolese, e alla bistecca. E p roprio la bistecca dell'Antica Macelleria Norcineria Marianelli è il piatto forte della cena-evento, insieme alle salsicce naturali di maiale grigio brado. Non mancherà nemmeno la musica: domenica 18 luglio e domenica 8 agosto con il Daniel Buralli Trio Show, e domenica 1 agosto con il Lisa&Baron Sax.