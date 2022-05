Tornano le jam del giovedì al Botteghino di Pontedera

Come lo scorso anno, lo spazio aperto del circolo Arci 'Il Botteghino' di La Rotta, Pontedera, si apre alla bella stagione con l'inizio delle ormai note jam session del giovedì. L'appuntamento più amato per gli appassionati di musica dal vivo inaugurerà la stagione giovedì 19 maggio, a partire dalle ore 21,30, con la prima jam dell'estate, che continuerà con cadenza settimanale lo stesso giorno fino a settembre.



Gallery

Un evento pressoché unico in Valdera e non solo, dedicato a chiunque voglia cimentarsi con un palco, che sia ormai 'professionista' del genere o sia alla prima esperienza. Se avete uno strumento e voglia di suonare troverete nel palco della Piazza Gino Strada, recentemente arricchita anche di un'enorme tensostruttura, il posto e le persone giuste per buttarvi nella mischia, anche solo per pochi minuti. Il tutto sarà infatti messo insieme dal 'collante' garantito dai nostri musicisti ormai rodati, oltre che dal nostro impianto, batteria compresa, che saranno la cornice perfetta per qualunque 'schitarrata' in libertà.