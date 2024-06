Torneo di basket dei quartieri storici in piazza Vittorio Emanuele II

Prezzo non disponibile

Sabato 8 giugno in piazza Vittorio Emanuele (dalle 16 alle 19.30) si terrà il torneo dei quartieri storici in occasione dei 50 anni della società IES Pisa. L'evento fa parte del calendario degli appuntamenti del Giugno Pisano ed è organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la collaborazione del Comune di Pisa.

Aperta a tutte le società della città, la manifestazione si svolgerà nella modalità tre contro tre su quattro campi allestiti per l'occasione nella piazza.

Le categorie che parteciperanno saranno 'Big' (2006-2007), 'Medium' (2008-2009), 'Small' (2010-2011) e infine 'Extra small' (2012-2013). Saranno formate 4 squadre con i nomi dei quartieri storici della città in un periodo così significativo per Pisa come quello del Giugno Pisano: Santa Maria (Celeste), San Francesco (Giallo), Sant'Antonio (Verde) e San Martino (rosso).

A ogni partecipante sarà regalata la maglia del quartiere con cui ha partecipato al torneo. Sarà possibile effettuare l'iscrizione a questo link: https://forms.gle/ Pc45RFCY3gwHXybj6