Escursione alla 'Torre segata' di Filettole

Per il ciclo di iniziative 'Estate Ripafrattese', una piacevole escursione alla Torre dell'Aquila, altrimenti detta 'Torre segata', organizzata dalla Cooperativa di comunità Ripafratta, la cooperativa promossa dall'associazione Salviamo La Rocca per valorizzare il territorio e fornire servizi alla comunità locale. La Torre oggetto dell'escursione era parte della cintura di fortificazioni di confine tra Pisa e Lucca, ed è situata sul lato opposto del Serchio rispetto alla Rocca di Ripafratta, in località Filettole.

Il ritrovo è per domenica 13 giugno 2021 alle ore 9 a Ripafratta, di fronte a "La Bottega di Ripafratta", in via Statale Abetone 340. Insieme a una guida ambientale esperta, una volta attraversato il ponte i partecipanti percorreranno l'argine del fiume, entrando nell'abitato di Filettole, per poi salire con una piacevole passeggiata sulle colline vecchianesi che si affacciano sul Serchio, e quindi raggiungere la Torre.

Il dislivello massimo che copriremo sarà di poco più di 150 metri, e sono richieste scarpe da trekking e abbigliamento idoneo. Il rientro è previsto per le ore 13.

I posti sono limitati! Per ulteriori info e per iscrivervi, cliccate qui: https://www.salviamolarocca.it/estate

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...