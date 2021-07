Tour guidato di Rivalto

Sei mai stato a Rivalto?

Rivalto è un borgo incantevole dove sembra che il tempo si sia fermato!

È fatto di case con mattoni facciavista e balconi fioriti, di odori di bosco e castagneti a non finire.

Rivalto è fatto di persone con tradizioni e modi di dire tramandati da tempi immemori.

Cultura, tradizioni e buona cucina.



L'associazione Amici di Rivalto ci invita mercoledì 14 luglio 2021 nel suo splendido borgo per visitare l'antica cantina, il santuario nel bosco, le chiese di campagna, i vicoli fioriti per poi godere di una merenda con un panorama mozzafiato vista Valdera.



7 euro per gli adulti (bambini gratis)

Per prenotazioni 348 355 8329.



Il ricavato della giornata sarà destinato al restauro della Chiesa della Compagnia.

