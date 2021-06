Tour guidato in Piazza dei Miracoli ogni fine settimana

Ogni sabato e domenica alle ore 11:15 dall'ufficio informazioni di Piazza Duomo, 7, visita guidata di Piazza dei Miracoli con ingressi in cattedrale, battistero e camposanto monumentale inclusi.

Durata un'ora e 15 minuti.

Sempre utilizzato il sistema auricolare per garantire la distanza interpersonale. Riduzioni per bambini fino a 10 anni.



Per info e prenotazioni pisaconguida@gmail.com3473680168

