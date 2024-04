'Il Lavoro viaggia con noi!', A Pisa tour per orientamento, legalità e sicurezza

Il tour 'Il Lavoro viaggia con noi!' promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, in collaborazione, tra gli altri, con i Consigli provinciali dell’Ordine e l’associazione nazionale giovani consulenti del lavoro, farà tappa a Pisa il prossimo lunedì 22 aprile in piazza Vittorio Emanuele (dalle 09.00 alle 14.00). L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa, da Università di Pisa e dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa.

Alle ore 10.00 è previsto un incontro pubblico che prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Pisa, del prorettore per le politiche del personale dell’Università di Pisa, Aldo Petrucci, della presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Pisa, Rossana Fioravanti. A seguire gli interventi dell’assessore alle politiche attive del lavoro, dell’assessore alla scuola, del direttore della Fondazione Consulenti per il Lavoro, Enrico Limardo, del professore di Diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, Pasqualino Albi, della Presidente nazionale dell'Associazione giovani Consulenti del lavoro, Elisa Paolieri, e del consigliere dell'Ordine nazionale dei Consulenti, Alessandro Bensi.

Obiettivo del tour itinerante è promuovere l’orientamento al lavoro e i valori della legalità e della sicurezza. Durante il tour si potrà partecipare a workshop su orientamento, competenze, tipologia di contratti di lavoro e visitare vari stand, tra cui quello della Fondazione Consulenti per il Lavoro, della ANGCDL, di ARTI Centri per l’Impiego Regione Toscana e dell’Unipi.