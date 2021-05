Tour in bici dalla basilica di San Piero fino al mare con Roberto

Pronti a pedalare tra natura e arte? I partecipanti incontreranno edifici di difesa, strutture antiche che evidenziano lo stretto legame di Pisa col mare ed altro ancora a cui non facciamo più caso nel quotidiano. E poi.....che cosa ci fanno quelle piante sul percorso? Tappa alla bellissima Basilica di San Piero a Grado, gioiello medievale, che racconta una storia millenaria fatta di santi, cavalieri, leggende e testimonianze archeologiche che la rendono unica. Breve pausa per caffè, offerto dalla guida, al bar nelle immediate vicinanze.

Poi i partecipanti proseguiranno fino al mare e sul loro cammino saranno messe in evidenza le tracce del recente passato tanto caro a Pisa.



La guida consiglia:

• scarpe comode, indumenti sportivi, pranzo al sacco;

• in alternativa al pranzo al sacco, a Marina di Pisa, sono presenti bar e ristoranti;

• presentarsi muniti di bicicletta;

• rientro in piena autonomia.



Compreso nel prezzo: visita guidata fino al mare, ingresso alla Basilica (salvo celebrazioni straordinarie) e a scelta caffè/acqua/Estathè



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto