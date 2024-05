Con il tour 'Nerone Night Experience' alla scoperta dei segreti della Pisa Romana

Indirizzo non disponibile

La Pisa Romana rivive sabato 10 maggio grazie al tour notturno 'Nerone Night Experience': tra videoproiezioni e contenuti audio originali, un'immersione totale nella città di 2000 anni fa con il walking cinema di 'Acquario della Memoria'.

Riprese aeree integrate con ricostruzioni 3D, ombre animate, iconografia storica, nelle varie tappe tutte basate su fonti storiche si esploreranno i misteri della città romana e l’anfiteatro perduto, i racconti di antichi viaggiatori ed eruditi da Rutilio Namaziano a Strabone, l’antico rapporto con l'acqua a partire dalle vicende del fiume Auser, il funzionamento dello stabilimento termale dei 'Bagni di Nerone' ed infine la leggenda di San Torpé, che permette di collegare Nerone, San Pietro, la Villa di Corliano e l’antica e potente famiglia dei Venulei. Il tour regalerà l’opportunità di scoprire angoli inediti di Pisa, come il sentiero verde che collega via San Zeno e Via del Brennero attraverso una piccola porta nelle Mura e lo straordinario giardino dei frati Carmelitani, valorizzando angoli preziosi e meno conosciuti di Pisa.

L'evento è realizzato con il supporto della Fondazione Pisa e del Comune di Pisa e con la collaborazione dello scrittore Sergio Costanzo e degli archeologi del Mappa Lab dell’Università di Pisa. Partenza alle 21.30 da Porta San Zeno ed arrivo alle 23 ai Bagni di Nerone, biglietto a 12 euro prevendita compresa, posti limitati, per informazioni e prenotazioni www.acquariodellamemoria.it, via whatsApp al 329-4786013, via mail ad acquariomemoria@gmail.com.