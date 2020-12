Tour virtuale al Museo delle Navi Antiche

Un Natale di visite guidate in 3D arriva al Museo delle Navi Antiche di Pisa che, in occasione delle Festività, regalerà ai visitatori la possibilità di scoprire il complesso museale con lo speciale Virtual Tour di VRfacile.com, il progetto di “Be-different srls”, giovane società specializzata nella realizzazione di tour virtuali e impegnata su vari fronti d’innovazione.

Giovedì 24 dicembre il primo appuntamento sarà con il percorso attraverso il corridoio centrale e la sala I, “La città tra i due fiumi”, fruibile al pubblico sul sito del museo e sui canali social, che si arricchirà gradualmente con tutte le altre sezioni a cadenza programmata. Il Virtual Tour renderà accessibile ogni sala del museo in maniera immersiva, rendendo possibile una personale navigazione degli spazi espositivi, soffermandosi in qualsiasi punto delle sale e organizzando il percorso a proprio piacimento.

Il percorso virtuale sarà accessibile gratuitamente ai visitatori al seguente link: https://mpembed.com/show/?m= 7qAdvNRkw9m&mpu=332.