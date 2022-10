Tra castelli e castagne: trekking e pranzo

'Tra Castelli e Castagne', II edizione!

Una suggestiva escursione tra castagni secolari, sentieri nel bosco, antichi eremi e fortezze medievali, sui sentieri tra Ripafratta, Molina di Quosa e Pugnano.

Ritrovo domenica 23 ottobre alle ore 9:00 presso la Bottega di Ripafratta, in via Statale Abetone 340.

Il costo a persona, da pagare in loco, è 20€ (10€ sotto i 16 anni, gratuito sotto i 10 anni - età minima per partecipare 6 anni), comprensivo di accompagnamento con guida ambientale e pranzo con i prodotti de "La Bottega di Ripafratta".

I POSTI SONO LIMITATI,



PER PRENOTARE compila il modulo che trovi qui: https://forms.gle/JfTJbzk2vvSx6bXv9



PROGRAMMA:

- ore 9.00 ritrovo a Ripafratta (presso La Bottega di Ripafratta, via Statale Abetone n. 340) e partenza;

- salita tramite il sentiero 00: i partecipanti toccheranno il castello che sovrasta Ripafratta (la "Rocca di San Paolino"), quindi le Torri Niccolai e Centino, l'antico Eremo di Rupecava e il Sacrario della Romagna; percorreranno un suggestivo tratto immersi nei castagni secolari del Monte Pisano, ammirandone i colori autunnali;

- discesa dal sentiero 105 costeggiando la medievale Torre Centìno;

- ritorno a Ripafratta e pranzo con i prodotti de "La Bottega di Ripafratta", gestita dalla nostra cooperativa di comunità (zuppa toscana, selezione di affettati e pecorini, focaccia, castagnaccio, acqua). Disponibile alternativa per vegetariani.



Il dislivello da ricoprire si aggira sui 350 metri e il percorso complessivo è di circa 10Km.

È necessario presentarsi con scarpe da trekking e abbigliamento idoneo (utili bastoncini da camminata).



L'iniziativa è organizzata dalla Cooperativa di comunità Ripafratta in collaborazione con la Pro Loco Ripafratta "Salviamo La Rocca".



Per altre info:

www.salviamolarocca.it



telefono e whatsapp: +39 339 8358584, lun-sab dalle 8.30 alle 12.30.