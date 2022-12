Tra sogno magia e benessere

I settori presenti saranno: Arti per la salute (Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano), Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia del suono, Fiori di Bach, Artigianato Internazionale e Orientale, Cosmesi naturale, Cristalloterapia, Cromoterapia, Discipline non convenzionali, olistiche, orientali e bionaturali, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic style, Mi-neralogia, Arti Divinatorie, Prodotti esoterici, Tattoo & Body Piercing, Degustazioni e cerimoniale dei Tè, Cucina naturale e tante altre arti orientali.



Sala Conferenze: all’interno della struttura tutti i giorni nelle ore di apertura, esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti le numerose arti e prodotti che ognuno di loro rappresenta, avranno luogo seminari, presentazione di libri, videoconferenze, work shop.



Area Arti Divinatorie: in un unico ambiente appartato e circoscritto e nel rispetto della privacy è collocata la “Sala Arti Divinatorie” in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura operatori di arti mantiche riceveranno anche senza appuntamento.



Area Commerciale: con numerosi stands sarà un coinvolgente scenario dei settori attinenti alle tematiche presenti, inoltre Bonsai, statue di Buddha ed altre divinità orientali, incensi, candele, fontane zen, lampade di sale, campane tibetane, campane di cristallo, musica, libri, alimenti macrobiotici e naturali, oli ed erbe officinali, prodotti naturali per la salute, cosmetici naturali e tanto altro



Area Olistica: collocata all’interno del padiglione centrale tutti i giorni, nelle ore di apertura esperti operatori, insegnanti e Maestri terranno incontri, consulenze, e proporranno trattamenti olistici.