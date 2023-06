Trame indipendenti - Festival internazionale del cortometraggio - Serata finale

Venerdì 23 giugno 2023 si svolgerà la serata finale della settima edizione di TRAME INDIPENDENTI - Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente.

A partire dalle ore 21:00, all’interno del Parco delle Concette a Pisa (via di Concette - Pisa), condivideremo una serata di cinema e partecipazione con la proiezione dei dieci cortometraggi finalisti della categoria ‘narrativi’, e l’attribuzione dei premi ai vincitori delle categorie ‘narrativi’, ‘animazioni’ e ‘documentari’.

I dodici finalisti di queste due ultime categorie sono stati proiettati in una serata di anteprima, Aspettando TRAme Indipendenti, che si è svolta venerdì 9 giugno 2023 presso il Cantiere Sanbernardo a Pisa.



Durante la serata del 23 giugno, il pubblico potrà votare il proprio cortometraggio preferito, contribuendo ad assegnare il Premio del pubblico, e la giuria qualificata, a seguito di valutazione collettiva, assegnerà il Premio della giuria per il miglior cortometraggio delle tre categorie in gara.



Tutti i cortometraggi, se in lingua straniera, saranno sottotitolati in italiano.



La manifestazione è espressione della collaborazione e del sostegno di partner quali il Cinema Arsenale e il Centro Studi Commedia all’italiana e del patrocinio del Comune di Pisa.





I dieci cortometraggi finalisti della sezione ‘narrativi’ sono:

Your Rider di Alberto Utrera (Spagna)

Christian di Adán Pichardo (Spagna)

Corruption on Earth di Omid Mirnour (Germania)

The Box di Amin Hosseinpour (Iran)

Suite Night di Mahtab Pishghadam (Iran)

The Door di Pierre H. Ollier (Francia)

A Free Run di Lauriane Lagarde (Francia)

Sphinx di Hamid Yousefi (Iran)



Fracture di Panagiotis Fafoutis (Grecia)