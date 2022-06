'TRAme Indipendenti', arriva il Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

In arrivo la serata finale della sesta edizione di 'TRAme Indipendenti' Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente.

L'evento si svolgerà all'interno del Parco delle Concette a Pisa e in diretta in altre sei sedi: Capannori (Piazza Aldo Moro), Cecina (Cinema Moderno), Pietrasanta (Casa del Popolo di Solaio), Vecchiano (Sala Consiliare), Vicopisano (Circolo Arci L’Ortaccio), Volterra (Cinema Centrale Multisala). Durante la serata finale, il pubblico potrà votare on-line da ciascuna location il proprio cortometraggio preferito, decidendo così il Premio del pubblico.

La giuria del Festival è presieduta da Alessandro Grande (vincitore del David di Donatello 2018 per il miglior cortometraggio) affiancato da Fabrizio Bartelloni (curatore della rubrica cinematografica de Il Fogliaccio), Nicola Cerbai (Centro Studi Commedia all’Italiana), Ugo di Tullio (docente UniPisa), Carla Frigato (Studentessa di DISCO all'Università di Pisa), Francesca Ghezzi (TRAme Indipendenti) e Michele Innocenti (Cinema Arsenale). I finalisti della categoria ‘narrativi’ provengono da 6 paesi: Cina, Iran, Israele, Italia, Messico e Spagna. Tutti i cortometraggi in lingua straniera saranno sottotitolati in italiano.

In più venerdì 10 giugno si terrà al Cantiere Sanbernardo l'evento 'Aspettando Trame Indipendenti' con proiezioni e aperitivi.

Di seguito la locandina: