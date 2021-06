Trame Indipendenti film festival alla Nunziatina

Venerdì 25 giugno si svolgerà la serata finale della quinta edizione del Festival Internazionale del cortometraggio indipendente, Trame Indipendenti.

A partire dalle 21, all’interno del giardino La Nunziatina a Pisa (Via La Nunziatina, 11) una serata di cinema e partecipazione con la proiezione degli undici cortometraggi finalisti, le interviste, i collegamenti e l'attribuzione dei premi ai vincitori.

La grande novità di quest'anno è la 'disseminazione' delle sale sul territorio toscano. Infatti il Festival sarà proiettato in diretta anche in due sedi esterne: Volterra (Cinema Centrale Multisala) e Castiglioncello (Arena La Pineta). Tutte le sedi di proiezione sono espressione della collaborazione e del sostegno di partner qualificati quali il Cinema Arsenale e il Centro Studi Commedia All'italiana, e del patrocinio del Comune di Volterra e del Comune di Rosignano Marittimo.

Il pubblico, da tutte le location, potrà votare on-line il proprio corto preferito contribuendo ad assegnare il 'Premio del pubblico'.

Una giuria qualificata, presieduta dal regista, produttore cinematografico e autore crossmediale Lorenzo Garzella e composta da Lucio Lepri (direttore della fotografia e colorist), Federico Frusciante (youtuber specializzato in recensioni cinematografiche), Giulia Nannipieri (collaboratrice del Cinema Arsenale), Anna Pala Spagnoli (componente del Centro Studi Commedia all’Italiana), Lavinia di Pierro (componente dell'associazione Trame Indipendenti) e Emily Mazzullo (studentessa di Disco all'Università di Pisa), assegnerà nel corso della serata, a seguito di valutazione collettiva, il 'Premio della giuria'.

Quest'anno i cortometraggi in gara provengono da sette paesi del mondo: Italia, Iran, Francia, Spagna, Stati Uniti, Grecia e Lussemburgo.

Gli undici cortometraggi finalisti della quinta edizione del Festival Internazionale Trame Indipendenti sono:



Anomalie di Celli Jean Francois (France, 2020)

Faleminderit di Nicolas Neuhold (Luxembourg, 2020)

Hold For Applause di Gerald B. Fillmore (Stati Uniti, 2020)

Iddhu di Luigi Pironaci (Italy, 2020)

Just Like Water di Manos Triantafillakis (Greece, 2021)

Mad in Xpain di Coke Riobòo (Spain, 2020)

Mandatory di Javad Khorsha (Iran, 2019)

Polter di Álvaro Vicario (Spain, 2020)

Roberto di Carmen Córdoba González (Spain, 2020)

Super – Soup di Iacopo Fulgi e Valerio Maggi (Italy, 2020)

Teresa di Gabriele Ciances (Italy, 2019).



