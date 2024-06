'Trame indipendenti' - Serata finale Festival internazionale del cortometraggio indipendente

Venerdì 28 giugno 2024 a partire dalle 21:00 si terrà la serata finale dell’ottava edizione di 'TRAme Indipendenti' - Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente presso il Parco delle Concette (via di Concette, Pisa):



Proiezione dei dieci finalisti della categoria ‘narrativi’

Premiazione dei vincitoridelle tre categorie ‘narrativi’, ‘animazioni’ e ‘documentari’ (a queste due ultime categorie è stata dedicata un’apposita proiezione, Aspettando TRAme Indipendenti, venerdì 14 giugno al Cantiere Sanbernardo).



Durante la serata il pubblico potrà votare on-line il proprio cortometraggio ‘narrativo’ preferito, contribuendo ad assegnare il Premio del pubblico.



La giuria di qualità assegnerà il Premio della giuria per il miglior cortometraggio delle tre categorie in gara.



I dieci finalisti della categoria ‘narrativi’ provengono da 9 paesi: Estonia, Francia, Germania, Iran, Israele, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia.



I cortometraggi, se in lingua straniera, saranno sottotitolati in italiano.



Un piccolo bar sarà aperto, per accompagnarvi con gusto durante le proiezioni.



I dieci cortometraggi finalisti della sezione ‘narrativi’ sono:

A House Near The Sun di Maryam Samadi, Roni Schamlian(Germania)

A Nightcare on Elm Street di Michael Marie, Anthony Légal (Francia)

Breaking News di Ricardo Greenough-Guerreiro (Portogallo)

Frogs di Vehbi Bozda? (Turchia)

Life Hacks for Lovers di Marc Grey (Israele) *Visione consigliata ad un pubblico adulto*

Little di Meka Ribera, Álvaro G. Company (Spagna)

Shtander, shtander, Katya! di Alexandra Shadrina (Estonia)

The Wake Up Chirp di Kaan Orgunmat (Svezia)

The Waters di S.C. Teles (Spagna)

Varanus di Kiarash Bokaeyan (Iran)



Membri della giuria del Festival 2024 sono:

Luca Cappelli (montatore)

Alberto Iorio (film-maker e montatore, collaboratore del Cinema Arsenale)

Roberto Merlino (direttore artistico di “Corte Tripoli Cinematografica”)

Anna Moretto (studentessa di Beni culturali all’Università di Pisa)

Marco Romeo (TRAme Indipendenti)

Michele Sinisi (attore, regista teatrale e drammaturgo)

Nicola Trabucco (regista, docente di videomaking presso l’Università di Pisa, tecnico scientifico presso il Laboratorio multimediale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere).



? Per ulteriori informazioni si può visitare il sito del Festival (https://www.trameindipendenti.it/) o contattare l’associazione TRAme Indipendenti all’indirizzo di posta elettronica: trameindipendenti@gmail.com

Ingresso gratuito