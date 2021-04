#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta: 'I Tramonti nel Mare di San Rossore', escursione di livello facile per tutti nel Parco San Rossore, a piedi tra daini, cinghiali e molto altro. Si entrerà nella zona interdetta e che sarà percorsa con libertà e sicurezza, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Si passerà dalla Villa Presidenziale del Gombo (si vedrà solo dall'esterno del giardino) e si rientrerà al centro visite attraversando un'alternanza di vegetazione. Arrivati sulla spiaggia si godrà della vista dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria) con cena al sacco. I cani non sono ammessi.

Si resterà sulla spiaggia fino a quando il sole saluterà, colorando d'oro la spiaggia. Il ritorno al Centro Visite è previsto con un mezzo del Parco di San Rossore (trenobus/autobus). Sconsigliato ai minori di 12 anni.

