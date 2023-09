Tramonto di sole, alba di luna a Vicopisano

L'escursione porta fino al confine est del Monte Pisano, sopra Vicopisano.

Partenza dai campi fra San Giovanni alla Vena e Vicopisano, dove tanto tempo fa correva l’Arno antico, per raggiungere un luogo prezioso, uno dei pochi torrenti che anche dopo una lunga estate dona ancora la sua acqua: il Rio Magno, con i suoi antichi mulini ristrutturati.

Durante la sua risalita lungo una bellissima mulattiera, i partecipanti si sentiranno catapultati, in poco tempo e in poco spazio, già nel cuore del Monte. Dopo un ultimo sguardo verso est e il Borgo fortificato, l’arrivo a Campo dei Lupi spalancherà gli occhi e il cuore su un panorama impeccabile: il bosco, la Verruca, la Gorgona, la piana pisana.



Una ripida ma breve salita e i partecipanti guadagneranno una vista che si godranno per un po’ di tempo, fino al calare del sole sul mare. Un cambio per coprirsi dal fresco di stagione e ripartenza lungo la strada bianca che percorre i tipici terrazzamenti e i muretti a secco, scrutando verso Oriente in attesa dell’ultimo regalo di quest’ultimo giorno di settembre: l’alba del nostro satellite.

La Luna Piena accompagnerà la discesa fino ai campi, tornando a casa dopo aver scoperto un posto nuovo eppure sempre sotto gli occhi di tutti: il piccolo, grande, crinale Agreste – Perocchio.



???? ????????

Ritrovo San Giovanni alla Vena

Inizio 15:30 Fine 20:15

Lunghezza: 7 km

Dislivello 250 m

Difficoltà: facile

Difficoltà tecniche: sentieri con fondo sconnesso, breve tratto in salita ripida e sconnesso

Età minima 10 anni

Max 20 partecipanti

Cani: 2 ammessi

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione



????? ??????????????

€16 (fino a 12 anni 12 euro)

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica



?????? ?? ??????????

Per prenotarti e partecipare compila questo modulo

https://www.azimut-treks.it/trekking-tramonto-vicopisano



????????

Letizia Andreini



• Mail: andreini.letizia@gmail.com