Da San Rossore fino al mare al tramonto

Una dolce passeggiata all'ora più bella, organizzata in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore, in programma per le serate di sabato 19 e domenica 20 giugno.

Boschi e pinete inondate dalla calda luce del tramonto estivo che allunga le ombre ed accentua i colori. Una lunga sosta sulla spiaggia più bella della Toscana del Nord per ammirare l'ultima ora del giorno che dipinge i boschi, risalta le Apuane e riscalda i nostri volti. Tutto questo sarà il tramonto al mare a San Rossore.

Partenza dal centro visite alle 18 per percorrere circa 6km fino al mare. I partecipanti si muoveranno su sentieri sconosciuti e paralleli al viale del Gombo.

Una volta arrivati sulla costa (attorno alle ore 20), sarà possibile mettersi comodi per consumare uno snack/cena godendo del più bello spettacolo che la natura ed il nostro territorio ha da offrirci.

Una volta salutato il sole (ore 21:15), rientro con un mezzo del parco che in 20 min riporterà i partecipanti al centro visite.

Il prezzo include: Servizio guida, accesso al parco, rientro con mezzo motorizzato.

Ritrovo ore 17:45

Fine ore 21:30 c/a

Distanza: 6km

Impegno: Facile

Cibo: Cena/snack al sacco

Prenotazione obbligatoria - max 35 pax



Per info e prenotazioni

Info@azimut-treks.com

Giulio - 3395675637