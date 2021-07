Tramonto sui monti panoramici di Vecchiano

L'escursione inizierà lungo una comoda strada che sale prima verso la chiesetta di Santa Maria in Castello e poi tra la vegetazione tipica di queste zone i partecipanti arriveranno verso il monte Legnaio (182 mt) da cui si gode un ottimo panorama sul lago di Massaciuccoli e la piana pisana

L'evento verrà ripetuto anche il 6 di agosto



DATI TECNICI:

Lunghezza: circa 10 km Dislivello: 330 mt

Altezza massima: 182 mt Terreno: escursione su strade secondarie asfaltate, sterrate, sentieri, punti panoramici di crinale



LOGISTICA:

Appuntamento: Ritrovo a Vecchiano ore 17.45 (parcheggio di via Indipendenza dietro P.za Garibaldi)

Fine: ore 23:00



COSA PORTARE CON SE:

Si consiglia di portare con sé, uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo con suola scolpita.

Cena al sacco

Covid-19: seguendo le disposizioni odierne sono OBBLIGATORI: nello zaino la vostra mascherina, un disinfettante per le mani e un sacchetto per i rifiuti.



COSTO:

N° Partecipanti: min 6 – max 15

Costo: 10 euro/pax adulti – Gratis sotto i 12 anni. La quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata con assicurazione RC



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoWzt_qImBZj0nrUgGu4CdZTr-hR1e1WYEBGRoRC5qXgl11A/viewform



Info: Naturatour di Francesca Uluhogian

www.naturatour.it

339.3670805 - Whatsapp



Guida ambientale - Guida Turistica - AccompagnatorePisa

