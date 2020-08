Tramonto sulle dune di Tirrenia

Venerdì 7 agosto ore 19:45, Venerdì 21 e 28 agosto ore 19:30



Visita guidata all'Oasi WWF Dune di Tirrenia (durata circa 1 ora e 15 minuti, lunghezza quasi 1,5 km): ammireremo luoghi e piante illuminate dalla luce del crepuscolo, sentiremo i rumori degli animali che si riattivano dopo il caldo pesante del giorno.

Per 15 minuti circa: osservazione del tramonto dall'alto delle dune, con un meraviglioso panorama a 360 gradi che solo 12 metri di altezza possono regalarci.



Massimo 8 partecipanti, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite form, a cui seguirà mail di conferma. Per ulteriori informazioni scrivere a pisa@wwf.it

FORM: https://docs.google.com/forms/d/1GoIyv59AexXAUK1MzWpetMLKsu74Z5oQ7iWTRy0siic/



Contributo minimo: 3 euro a persona

Gratuito per: bambini accompagnati sotto i 12 anni, soci WWF

