Trascrizioni d’autore a Villa Rita col Festival internazionale Fanny Mendelssohn

Venerdì 12 maggio alle ore 21 a Villa Rita gli appassionati potranno ascoltare uno splendido concerto per pianoforte a quattro mani col duo Nicora-Baroffio. La letteratura pianistica è ricchissima di capolavori assoluti scritti per pianoforte a quattro mani, a partire dalle composizioni di W.A. Mozart. Tuttavia soprattutto nel XIX secolo vedono la luce moltissime trascrizioni di opere sinfoniche, allo scopo di far conoscere le grandi composizioni orchestrali anche a chi all’epoca non aveva modo di ascoltarle nella loro versione originale nei grandi teatri. Tra queste un posto di assoluto interesse ricoprono le trascrizioni ad opera di grandi autori di musica classica, come nel caso del programma proposto dal duo Nicora Baroffio.



Chiara Nicora , diplomata in pianoforte e clavicembalo, segue anche seminari e corsi di fortepiano e musica da camera. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero con ensemble quali Milano Classica, l’Orchestra Guido Cantelli, i Solisti di Pavia, l’Ensemble concertante d’ archi della Scala, l’Orchestra Verdi, i Pomeriggi Musicali. Ferdinando Baroffio, perfezionatosi con grandi Maestri quali Bruno Canino e Pier Narciso Masi, svolge in Italia e all’estero attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche. Recentemente ha eseguito in Sala Verdi a Milano la Fantasia-Corale op. 80 di Beethoven per pianoforte coro ed orchestra, pubblicata su CD. Ha inoltre scritto musiche per la celebrazione dell’anniversario della Costituzione italiana nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, cerimonia alla presenza del Capo dello Stato trasmessa in diretta su RAI1.



Nella bellissima cornice di Villa Rita, il duo Nicora -Baroffio eseguirà trascrizioni e parafrasi su famose arie dal Flauto Magico di Mozart e dal Barbiere di Siviglia di Rossini , ed ancora la celebre Ciaccona di Bach trascritta da Reinecke e le appassionate Danze spagnole di Moszkowski.



La Associazione Fanny Mendelssohn ringrazia ancora una volta i proprietari delle Ville del Lungomonte pisano, che aprono con generosità e gratuitamente le loro Dimore storiche in occasione dei concerti. Il Festival è organizzato con il contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina , con la collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Toscana) e con la partecipazione di Edi Progetti, Mercatopoli e Confartigianato Pisa.



Per informazioni e biglietti: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu