Teatro Verdi, a San Silvestro 'La Traviata … in vernacolo!'

Domenica 31 dicembre, con inizio alle 19.30, sarà possibile vivere l'esperienza di cenare al Teatro Verdi di Pisa: nel Ridotto Titta Ruffo, il Caffè Foyer allestirà il Cenone di San Silvestro con uno studiato e invitante menu a base di ottimi prodotti e vini del territorio toscano. Dopocena in allegria, alle 21.30 con 'La Traviata … in vernacolo!', tra i più apprezzati cavalli di battaglia del Crocchio Goliardi Spensierati. E a Mezzanotte brindisi e panettone offerti dalla Fondazione Teatro di Pisa.

Sulle note dell'arcinota Traviata di Verdi, per la regia di Giuseppe Raimo e su testi dei fratelli Gremigni, il Crocchio dei Goliardi Spensierati darà vita a una reinterpretazione dei celebri personaggi dell'opera. Lorenzo Gremigni vestirà i panni di Violetta Valery (dama der gran mondo), Fabiano Cambule quelli di Alfredo Germont (er discretoccio), Leonardo Ferri sarà Flora Dubidet (nobirdonna ingazzurrita), Alessio Panetti Gastone (marchese di Pottigny), Antonio Boldrini Giorgio Germont (avvoàto all'antìa), Mario Messerini sarà il Barone de Pallesecques (quarinaio antepatio), Guido Bini Annina (tuttofare discorsiva), Fabio Vasarelli il Dottor Seghetti (vetrinaio improvvisato), Sandro Bracaloni Ganimedo (camberiere a mezzo servizio). Si segnalano infine la partecipazione straordinaria di Pavarotti, ugola d'oro, impersonato da Marco Mustaro, e l'esilarante corpo di ballo goliardico Les Etoils de Ryglion in scena con le coreografie di Sabrina Di Cristofaro. Al pianoforte Angelica Ditaranto, Mauro Redini al mandolino, Franco Bonsignori alla fisarmonica. Le scene sono di Nicola Gorreri, i costumi di Massimo Poli.

Info e biglietti

Cena e biglietto per lo spettacolo si possono acquistare separatamente. Per la cena (costo 95 euro): acquisti e prenotazioni direttamente al Botteghino del Teatro di Pisa o al servizio telefonico (050.941188). Per lo spettacolo sono invece tre le modalità di vendita: al botteghino, al servizio telefonico e su www.vivaticket.com. I prezzi dei biglietti per lo spettacolo dai 30 ai 15 duro; i ragazzi sotto i 12 anni entrano gratis.

Altre informazioni: 050.941111