Tre giorni di scacchi 'Re, Regine e 64 caselle'

'Re, Regine e 64 caselle'. E' questo il titolo della tre giorni di scacchi in programma il prossimo fine settimana (6-7-8 ottobre) al Palp - Palazzo Pretorio, curata dalla associazione Valdera Scacchi e con il patrocinio del Comune di Pontedera. "Sarà un momento per scoprire e vivere insieme il gioco degli scacchi", hanno spiegato gli organizzatori.

In programma la sera di venerdì (ore 21) c'è infatti un torneo blitz aperto a tutti, mentre il sabato (ore 10 e ore 15) due workshop, il primo riservato a bambini e giovanissimi, il secondo per gli adulti. Domenica pomeriggio alle 16 partita in simultanea, libera e aperta, con un maestro di scacchi.

L'accesso è libero e la location scelta particolarmente suggestiva. Negli stessi giorni, all'interno del Palp, è infatti allestita la mostra del Premio Gronchi, con le opere d'arte esposte nelle varie sale.