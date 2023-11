Tre giorni sul Risorgimento alla Domus Mazziniana

Da martedì 28 novembre a giovedì 30 novembre tre giorni di eventi dedicati al Risorgimento promossi dalla Domus Mazziniana, dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle rivoluzioni di Pisa e dall’insegnamento di Storia politica dell’Età Contemporanea dell’Università di Pisa in collaborazione con il Centro interuniversitario di Storia Culturale.

Si inizia martedì 28 novembre 2023 alle 17:30, alla Domus Mazziniana con un seminario di discussione a partire dal libro di Quentin Deluermoz, Emmanuel Fureix, Clément Thibaud (dir.), Les mondes de 1848. Au-delà du Printemps des peuples, Champ Vallon, Paris, 2023.Partecipano: Alberto Mario Banti (Università di Pisa), Pietro Finelli (Domus Mazziniana), Gian Luca Fruci (Università di Pisa), Carlotta Sorba (Università di Padova), Clément Thibaud (EHESS, Paris).



Il giorno successivo mercoledì 28 novembre alle 15.00 sempre alla Domus Mazziniana il ciclo di incontri Letture allo specchio.

Il primo incontro sarà dedicato al tema della musealizzazione della memoria risorgimentale e ne discuteranno Massimo Baioni, docente di Storia Contemporanea all’Università di Milano, pioniere degli studi sui processi di nazionalizzazione nell’Italia contemporanea e in particolare sulla nascita e sviluppo dei musei del Risorgimento e autore di Vedere per credere. Il racconto museale dell'Italia unita, pubblicato da Viella nel 2020 e Silvia Cavicchioli, direttrice scientifica del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, docente di Storia Contemporanea all’Università di Torino e autrice di I cimeli della patria. Politiche della memoria nel lungo Ottocento, Roma, Carocci, 2022.



Giovedì 30 novembre alle ore 16:00 Nell’ambito del ciclo 2023 LungOttocento. Le rivoluzioni seriali del 1848 presso la sede del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Palazzo Carità, Aula PAO D2 (via Pasquale Paoli 15) Michele Magri (Università di Pisa-EHESS, Paris) terrà il seminario Rivoluzioni in movimento. Reti e circolazioni atlantiche all’indomani del Quarantotto



Sempre giovedì 30 novembre a Livorno, presso la sede della Fratellanza Artigiana si svolgerà il convegno Francesco Domenico Guerrazzi e la Sinistra toscana.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta e in differita sui canali social della Domus Mazziniana:



