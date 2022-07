Coltano fa tris con tre passeggiate tra natura e storia

L'estate coltanese fa tris con una giornata ricca di iniziative. Giovedì 7 luglio alle 19, con appuntamento davanti al Circolo Arci, prenderanno il via tre percorsi diversi, alla scoperta delle meraviglie del borgo:



1. passeggiata birdwatching: itinerario per l'avvistamento, osservazione e identificazione delle principali specie di uccelli. Nel caso ne possediate uno, si consiglia di portare un binocolo o un cannocchiale

2. passeggiata radio e storia: Guglielmo Marconi, i suoi esperimenti, i successi, la radio. Percorso alla scoperta dei luoghi e delle strutture che hanno permesso a Guglielmo Marconi di arrivare alle grandi scoperte che hanno influenzato in maniera significativa le vite di tutti noi.

3. passeggiata naturalistica: percorso alla scoperta dei paesaggi agricoli, dei boschi, dei sentieri che si divincolano tra i campi di grano e girasole.

I percorsi, tutti gratuiti, saranno guidati da specialisti del Comitato per la difesa di Coltano e avranno un tetto massimo di partecipanti, per garantire una migliore riuscita. Per questo, è obbligatoria la prenotazione al numero 3711177310.

Si consiglia abbigliamento tecnico (scarpe comode, pantaloni lunghi, cappello), acqua, repellente anti zanzare.