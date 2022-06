Trekking + arti marziali

Domenica 3 luglio, trekking sui monti pisani verso il monastero di S. M del Mirteto con sessione di allenamento di arti marziali (Hwa Rang Do) aperta a tutti, nella quale i partecipanti praticheranno:



-Meditazione: tecnica base per iniziare a meditare.

-Respirazioni: movimenti morbidi di respirazione e respirazioni che sfruttano il Ki (energia) per allenare specifici gruppi muscolari.

-Tecniche marziali: principi di attacco e difesa dell'arte marziale



DOVE?

Appuntamento presso Asciano, via Martiri della Liberazione

Punto per il parcheggio: https://goo.gl/maps/8suJtP5iiEKxqVNa9

In questo punto è possibile parcheggiare le auto.

Da qui spostamento a piedi in direzione Santa Maria del Mirteto, per poi ridiscendere.



QUANDO?

Appuntamento alle ore 08.00 di domenica 3 Luglio. Richiesta massima puntualità. Ritorno alle auto entro le ore 12.00.



DIFFICOLTA'

Il trekking è di livello medio/facile, sono circa 4 km con dislivello 270 m, ma verranno fatte delle pause lungo il percorso, durante le quali saranno inseriti allenamenti specifici.



OCCORRENTE

Vi verranno comunicati nel dettaglio al momento dell'iscrizione, ma non serviranno particolari accorgimenti se non un buon paio di scarpe da escursionismo e cappellino per il sole.



COSTO

Gratuito per tutti gli studenti di Hwa Rang Do e Tae Soo Do (compresi studenti in prova).

5 Euro per tutti gli esterni.



REQUISITI

Aver compiuto il 14° anno di età ed essere in una buona condizione fisica. In alternativa, potranno essere ammessi minori di 14 anni se accompagnati da genitori.



COME ISCRIVERSI

Inviare un messaggio Whatsapp al numero 3282551509. Verranno accettate iscrizioni per un numero massimo di 15 persone.



TERMINE ISCRIZIONI

30 Giugno 2022.