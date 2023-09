'Trekking dell'artigianato' a Capannoli

Parte da Capannoli l'edizione 2023 dei 'Trekking dell'artigianato', il progetto ideato da Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale per promuovere un turismo slow, attento all’ambiente e ai valori culturali e sociali del territorio, tra storia, arte e botteghe: un viaggio in 4 tappe nella regione per conoscere la vera anima dell’artigianato toscano e gli itinerari più suggestivi, realizzati in collaborazione con Andare a Zonzo, Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, e riservati ai soci Unicoop Firenze.

Ogni trekking ha una durata di circa 4 ore e si svolge, il sabato pomeriggio (ore 15), tra camminate e visite alle attività artigianali locali.

Il primo appuntamento è sabato 30 settembre a Capannoli. Il titolo del percorso è 'Tassidermia e Diorami' e vede come protagonista Naturaliter, azienda leader nel settore degli allestimenti museali, con esperienza trentennale in tassidermia, ricostruzioni scientifiche, preparazione di diorami, scenografie ed installazioni per musei di scienze naturali, musei scientifici, mostre ed esposizioni culturali, combinando arte, scienza e tecnica.

Il trekking inizierà passeggiando per il borgo di Capannoli, scoprendo il fascino della zona naturale intorno al fiume Era e la sua area preistorica, un luogo dove tradizione e sapere nascono dall’osservazione della natura e si sviluppano con un lavoro quotidiano svolto con passione e dedizione. Lungo il fiume, si potrà conoscere fauna e flora locali, viaggiare nel passato fino alla preistoria toccando con mano il territorio e i resti di un mondo che fu non ancora popolato dagli uomini e poi conoscere il maestro artigiano in tassidermia Gianluca Salvatori aprirà le porte del suo studio, Naturaliter, per far conoscere l'amore per la diffusione e preservazione del mondo animale, collaborando con il mondo scientifico a livello nazionale ed internazionale.