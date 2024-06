Trekking astronomico dedicato alla Luna a Riparbella

La Luna è protagonista assoluta. Sabato 15 giugno nuovo appuntamento a Riparbella con i trekking astronomici organizzati dall’associazione Green Riders Experience.

Il titolo racconta tutto: “La Luna del Solstizio d’estate”, un percorso che celebrerà le costellazioni estive e la stagione delle galassie.

Gli ingredienti saranno quelli di sempre: attività motoria, natura, buon cibo e ottimo vino del territorio. Il tragitto si snoderà, in notturna, all’interno del bosco con osservazione delle lucciole oltre che osservazione astronomica della luna e dei diversi corpi celesti.

L’escursione (adatta anche a bambini), inizierà alle ore 18 con partenza alle 18:30 dalla sede dell’associazione in Località Il Giardino, e dopo circa 6 km condurrà i partecipanti arriveranno al ristorante Agorà di Riparbella. Qui si svolgerà la cena e scatterà il momento dell’osservazione con l’esperto Gianluca Beccani, astrofilo di Livorno. Beccani, con il suo materiale professionale e la sua immensa passione per l'astronomia, proporrà un suggestivo ed istruttivo viaggio nel mondo delle stelle. Non mancherà, come detto, la cucina tipica di Riparbella e la degustazione del vino.

IL PROGRAMMA

Ritrovo presso la sede di Green Riders Experience alle ore 18, benvenuto con estratto di frutti

Partenza alle 18:30

Ore 20.30 arrivo in alla struttura ricettiva, aperitivo.

Ore 20.45 cena con tagliere prodotti tipici del territorio di Riparbella, vini abbinati ai piatti. Dolce e caffè (possibilità di poter scegliere opzione vegana o vegetariana)

Ore 22 introduzione di orienteering sulle costellazioni e le stelle principali con utilizzo del puntatore laser. Osservazione delle costellazioni primaverili con telescopio elettronico professionale e maxi schermo

Ore 23.30 rientro in trekking notturno di 4 km in discesa lungo strada bianca (il percorso è ad anello)

Ore 00:30 arrivo alle macchine e fine dell’escursione.

Prenotazione obbligatoria: cell. 333 169 1023

https://toscana-riparbella. greenridersexperience.com/