Trekking astronomico, zonzelle e vino a Riparbella

Preparativi in corso per la nuova iniziativa targata Green Riders Experience: il trekking astronomico 'Il cielo del Leone, la stagione delle galassie' in programma sabato 13 aprile a Riparbella.

Un percorso alla portata di tutti (anche bambini) che andrà alla scoperta delle costellazioni primaverili e della stagione delle galassie con degustazione di prodotti tipici e buon vino.

L' escursione, che inizierà alle ore 17.30 con partenza alle 18 dalla sede dell’associazione in località Il Giardino, si svolgerà nel bosco. Dopo circa 6 km è previsto l’arrivo al ristorante Agorà di Riparbella dove, oltre alla cena, ci sarà l’osservazione astronomica condotta da Gianluca Beccani. Astrofilo livornese, con il suo materiale professionale e la sua immensa passione per l'astronomia, condurrà i presenti nel mondo delle stelle, illustrando anche il titolo particolare scelto per il trekking. Non mancherà, come sempre, la buona cucina di Riparbella e la degustazione di ottimo vino.

Il programma

Ore 17.30 ritrovo con tisana calda di benvenuto

Ore 18.00 partenza

Ore 20.00 arrivo alla struttura ricettiva, aperitivo di benvenuto, zonzelle e vino bianco

Ore 20.30 cena con tagliere di prodotti tipici del territorio, vini abbinati ai piatti, dolce e caffè (possibilità di poter scegliere opzione vegana/vegetariana).

Ore 21.30 introduzione di orienteering sulle costellazioni e le stelle principali con puntatore laser. La zona dell'’osservazione sarà allestita con stufa a fungo per esterno. Osservazioni delle costellazioni primaverili con telescopio elettronico professionale maxi schermo

Ore 23.15 rientro in trekking notturno di 4 km in discesa in strada bianca (il percorso è ad anello).

Ore 24.00 arrivo alle macchine e fine dell'escursione.

Info e iscrizioni https://toscana-riparbella. greenridersexperience.com/, tel. 333 169 1023.