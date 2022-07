Escursioni, passeggiate e trekking: il calendario delle uscite con l'eremita di Montemagno

Un punto di partenza per conoscere il territorio, tutti i giorni a disposizione di turisti e pisani. Ed infatti prenotazioni ed iscrizioni non mancano. L'estate è a pieno ritmo in Valgraziosa. Lezioni di equitazione, campi solari, Notti al Maneggio, progetti legati alla salute mentale e all'inclusività grazie alla presenza di uno psicologo tra i cavalli. Ma non solo: il centro ippico, gestito da Silvio Colombini e ALPHA team (anima e motore della struttura) propone anche un ricco calendario di escursioni a piedi, trekking e passeggiate.

A coordinarle è Davide Begliomini, 33 anni, guida ambientale escursionista, entrato ormai a far parte della famiglia. Pistoiese, è conosciuto (scherzosamente) da tutti come l'Eremita di Montemagno. "Ho lavorato in uno zoo, la passione per gli animali è sempre stata grandissima. Poi mi sono diplomato ad un corso di Etologia e guida escursionista a Firenze. Ho iniziato l'esperienza alla Cartuja per svolgere le mie 100 ore di tirocinio. Ed è stato un amore reciproco. Il tirocinio si è trasformato in lavoro, operativo e a contatto con la natura. Adesso vivo e lavoro qui h24, dal mattino presto alla sera quando poi mi rifugio in una baita sul Monte. Ecco il perché del soprannome: sono io l'Eremita di Montemagno". Grazie alle competenze di Davide e alla voglia di proporre sempre esperienze nuove è stata elaborato un calendario di uscite ricchissimo:

- Luglio

Domenica 17 Luglio - Trekking Bugiardo. Le piastre e le ghiacciaie del Reno

Venerdì 22 luglio - Escursione notturna. Tramonto alla Torre degli Upezzinghi

Sabato 23 luglio - Escursioni in notturna. Rocca in notturna

Sabato-Domenica 30-31 luglio - Tent&Breakfast

- Agosto

Venerdì 5 agosto - Escursione notturna. Tramonto alla Torre degli Upezzinghi

Domenica 21 agosto - Acqua Trekking. I bozzi di Lentula

- Settembre

Sabato-Domenica 3-4 settembre - Tent&Breakfast

Domenica 11 settembre - Assalto alla Rocca

Domenica 18 settembre - Trekking Bugiardo. Le piastre e le ghiacciaie del Reno

Aggiornamenti e dettagli sulla pagina Facebook Centro ippico La Cartuja o tramite whatsapp al numero 3770212257, indirizzo mail alphadventures@gmail.com.