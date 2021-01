Trekking da Marina a Calambrone

๐——๐—˜๐—ฆ๐—–๐—ฅ๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜

C'è un mondo fantastico tra la terra ferma ed il mare.

Dopo i campi, ma prima delle case e della sabbia.



Dove ci sono boschi rigogliosi e paludi ristagnanti, comode strade e sentieri serpeggianti, campi aperti e radure rilassanti....



Questa escursione lineare ci porterà ad esplorare un'area veramente inusuale e sorprendente. Un limbo forestiero, relitto storico-naturalistico di un periodo dimenticato ma ancora temporalmente vicino a noi, che ci farà capire ed entrare in sintonia ancora di più con il nostro territorio.



Cammineremo, da Marina di Pisa fino a Calambrone, quasi sempre immersi in bellissime pinete. Solcheremo dei campi aperti che ci daranno respiro, per poi rientrare e finire la nostra escursione nella incredibile Oasi Bosco della Cornacchiaia del WWF Pisa



๐—œ๐—ก๐—™๐—ข ๐—ง๐—˜๐—–๐—ก๐—œ๐—–๐—›๐—˜

18km

Dislivello: 0 - sempre in Pianura

Impegno: Medio



๐—ค๐—จ๐—ข๐—ง๐—” ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—–๐—œ๐—ฃ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜

Costo: 17 euro - parte dell'incasso verrà devoluta al WWF Alta Toscana per accesso all'oasi.



per info e prenotazioni:

๐—–๐—ข๐—ก๐—ง๐—”๐—ง๐—ง๐—œ

info@azimut-treks.com

339 5675637

https://www.azimut-treks.it/escursione-oasi-cornacchiaia