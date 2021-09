Giornata importante quella di domenica 19 settembre, perché in occasione del settecentenario della morte di Dante (1321-2021), proprio il Sommo Poeta torna nel complesso naturalistico di Montecastellare in Asciano Pisano (Comune di San Giuliano Terme). A condurre la visita dantesca con partenza dal Centro Visite Monte Castellare sarà la guida Riccardo Starnotti, un novello Dante con tanto di vestito che accompagnerà i visitatori a riscoprire i versi del XXXIII Canto dell' Inferno proprio lá dove 'i Pisan veder Lucca non ponno', ovvero nel Monte Pisano fino a raggiungere proprio 'il Passo di Dante', dove è presente il volto del sommo Poeta con una placca con i versi immortali del canto del Conte Ugolino. L'evento inserito nel cartellone del Settembre Sangiulianese è a partecipazione gratuita: ritrovo ore 17:00 durata circa 2 ore aperitivo conviviale a chiusura.

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe sportive. Partecipazione a numero chiuso massimo 25 persone NO Green Pass per la partecipazione. Si consiglia la prenotazione da effettuarsi sul seguente link: https://www.asdarcadia.com/19-settembre-2021-trekking-dantesco/ per info chiama 3484508519

