Trekking delle Camelie

In occasione dalla 35ª mostra delle antiche camelie della lucchesia, l'associazione Piedi in Cammino APS ha deciso di portarvi lungo i sentieri di comunicazione tra Vorno e Sant'Andrea di Compito per entrare lentamente nelle atmosfere delle antiche camelie del Monte Pisano, nel versante lucchese, tra ville sontuose e personaggi storici che tanto si appassionarono alla coltivazione e all'ibridazione di questi bellissimi fiori.



La passione per questo genere di piante non fu prerogativa dei soli 'addetti ai lavori' ma coinvolse tutti diventando una moda diffusa, la cosiddetta cameliomania che ancora richiama appassionati esperti e curiosi da tutto il mondo in questo piccolo borgo alle pendici del Monte Pisano.