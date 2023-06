Trekking e tramonto sul Serra

Il tramonto è l’ora più bella, e fare trekking durante questo momento può essere un’esperienza che ha pochi rivali in termini di emozioni provate e ricordi creati.

?L’escursione al tramonto sul Serra parte dall'albergo Rosa dei venti, dal quale, dopo aver lasciato le macchine i partecipanti si incammineranno in direzione del famosissimo Santallago.

Santallago è uno stupendo prato dall’aspetto alpino circondato da castagni ed è un luogo che tutti gli abitanti di Pisa e Lucca hanno nel cuore per ricordi di infanzia o di momenti felici.



Da Santallago salita con una mulattiera verso una sella che potrà condurre allo spuntone di Santallago, una delle vette più alte dei monti Pisani.



Tornando indietro fino alla sella per prendere la direzione opposta a quella della vetta che porterà verso la meta per il tramonto: l’osservatorio astronomico e la sua incredibile cresta.





Distanza: 5km

Dislivello: 250m

Impegno: Facile

Cibo: Cena/snack al sacco

Prenotazione obbligatoria - max 18pax

Costo: 16 euro



Per info e prenotazioni

Info@azimut-treks.com

Giulio - 3395675637



Modulo di iscrizione: https://forms.gle/1YzuW5HG9LsA2XGq7