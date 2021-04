Trekking nella natura di San Rossore fino al mare

Questo itinerario si svolge all’interno della Tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pisa. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il 'viaggio nella Natura del Parco' percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico.

L'escursione che si sviluppa totalmente su terreno pianeggiante non presenta difficoltà ma richiede tuttavia un minimo di allenamento per la lunghezza del percorso.



VOLONTARIATO: Per chi vuole è possibile durante la pausa pranzo contribuire a raccogliere e portare via della spiaggia della plastica. Procurarsi un sacchetto piccolo!



Iscrizione online obbligatoria: https://bit.ly/trekkingsanrossore



Categoria: Escursioni

Durata totale: 6 ore

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: 0 m.

Tempo di percorrenza: 4 ore (di cammino escluse le soste) Partecipanti: min 10 max 15

Quota: 16 euro per servizio accompagnamento con Guida GAE

Spese previste: ingresso nelle aree con accesso limitato 12 euro adulti; 9 euro bambini e ragazzi da 6 a 12 anni

(costo totale: 28€ quota + biglietto d'ingresso)