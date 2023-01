Trekking nei dintorni di Lari

Sentieri, stradelli immersi nel verde con scorci davvero mozzafiato! Un trekking certamente alla portata di tutti nella sua assoluta semplicità. Tanta la flora spontanea che i partecipanti incontreranno, al pari della storia geologica del territorio nel suo insieme. Un modo per essere davvero “tutt’uno” con la Natura e i suoi splendidi paesaggi che sembrano quasi dipinti dalla mano di un artista.



Appuntamento ore 10,30 davanti al ristorante “Rosso della Paola” Via Belvedere, 1, Lari PI.



Dati tecnici della passeggiata: Difficoltà: Facile ; lunghezza 7 km ca; dislivello: 200 m ca; tempo di percorrenza 3h 30' circa. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Rientro alle auto previsto intorno alle ore 17.00



Info e prenotazioni: 347 7922453

Prenotazione on line: www.toscanatrekking.it



Costi: 17,00€ a persona per il servizio guida (€8,00 bambini 6 a 12 anni)



+biglietto castello da pagare in loco: intero €4, gratis per bambini fino ai 10 anni.



La quota comprende: servizio di guida GAE-GT per tutto il tour