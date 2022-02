'La torre segata': trekking con pranzo a Ripafratta

Torna anche nel 2022 l'annuale escursione alla Torre dell'Aquila di Filettole, conosciuta come 'Torre segata', organizzata dall'associazione Salviamo La Rocca di Ripafratta e dalla Cooperativa di comunità di Ripafratta. Una bella giornata all'aria aperta tra storia, natura, e buon cibo.

Programma: Il ritrovo è alle ore 9 a Ripafratta, di fronte a 'La Bottega di Ripafratta', in via Statale Abetone 340. Insieme a una guida ambientale esperta, una volta attraversato il ponte sul Serchio, i partecipanti percorreranno l'argine del fiume, entrando nell'abitato di Filettole, per poi salire con una piacevole passeggiata sulle colline vecchianesi che si affacciano sul Serchio, e quindi raggiungere la Torre. Il dislivello massimo che copriremo sarà di poco più di 150 metri, e sono richieste scarpe da trekking e abbigliamento idoneo. Il rientro è previsto alle ore 13 circa sempre a Ripafratta per un pranzo sfizioso con i prodotti de 'La Bottega di Ripafratta', gestita dalla cooperativa di comunità. Al termine, chi vuole potrà salire alla Rocca di Ripafratta e visitarla insieme ai volontari dell'associazione 'Salviamo La Rocca' (durata circa h1.30). Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid ma non sarà necessario esibire il green pass.

Posti, limitati: per iscriversi cliccare sul link o andare su www.salviamolarocca.it. Per altre info: info@ripafratta.it - telefono e whatsapp: +39 339 8358584, lun-sab dalle 8 alle 13.