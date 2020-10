XVII Giornata Nazionale Trekking Urbano: tre percorsi tra le bellezze della città

Tre percorsi per scoprire una Pisa meno nota ma ugualmente carica di suggestioni e di storia. Sono gli itinerari ideati appositamente per la XVII Giornata nazionale del Trekking urbano in programma in tutta Italia domenica 31 ottobre prossimo. Dopo alcuni anni di assenza, infatti, il Comune di Pisa ha aderito al programma nazionale che aveva come tema centrale 'Com’è green la mia città' e che vede coinvolte 70 città sul territorio nazionale. Questa mattina a Pisa la presentazione ufficiale del programma nazionale, coordinato dal Comune di Siena, ente ideatore e capofila della Giornata nazionale. Era presente l’assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli.

A Pisa sono in programma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre tre percorsi dedicati 'Alla scoperta delle fontane medicee' (partenza ore 10 il 31.10.2020, tempo 2 h); 'Dalla cittadella vecchia alla cittadella nuova' (partenza ore 15 il 31.10.2020 e alle ore 10 il 01.11.2020, tempo 2 h); 'Lungo le mura' (partenza ore 21 il 31.10.2020 e alle ore 15 il 01.11.2020, tempo 3 h). La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria a associazione@piediicammino.it

"Aderiamo alla Giornata nazionale del trekking urbano - dice il sindaco di Pisa Michele Conti - cogliendola come un’occasione per far conoscere Pisa ai turisti che magari sono già stati nella nostra città per vedere la Torre ma non hanno avuto tempo di scoprirne gli angoli meno noti. I tre percorsi proposti daranno a tutti questa possibilità, rilanciando quella che noi abbiamo chiamato 'Pisa oltre la Torre', cioè un’idea di turismo lento che permette al visitatore di entrare in contatto con l’essenza profonda della città e delle persone che la abitano. Si tratta di un valore che le città di provincia come Pisa possono vantare e mettere a disposizione del grande pubblico, a maggior ragione in questo periodo difficile in cui ci troviamo a ripensare il nostro modo di viaggiare e di scoprire realtà nuove. In questo momento post lockdown ma non ancora fuori dalla pandemia dovuta al Covid, i flussi di turismo in città restano legati alla situazione internazionale e non sappiamo quando potremo tornare a vedere turisti asiatici o americani in Piazza dei Miracoli. Nel frattempo, abbiamo lavorato con una campagna di promozione turistica sulle regioni vicine e sui territori circostanti: Pisa è una città ancora più attrattiva turisticamente, con il nuovo museo delle Navi, le iniziative di Palazzo Blu, le proposte enogastronomiche dei ristoratori locali ma anche con iniziative come questa che coinvolgono molte città in Italia; siamo felici di far parte di una rete che si promuove in modo collettivo, noi faremo la nostra parte".

"Come amministrazione comunale - spiega l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - abbiamo aderito alla XVII giornata nazionale del Trekking urbano con un progetto di tre itinerari che favoriscono la conoscenza autentica della nostra città, in occasione anche dell’anno del turismo lento. Per noi è una forma di turismo esperienziale che consente di apprezzare e diffondere l’anima green e sostenibile e scoprire il suo genius loci di Pisa. Sono convinto che anche il rispetto per la nostra città passi in modo particolare attraverso la conoscenza delle sue bellezze, entrando in contatto con i suoi aspetti caratteristici, insoliti, e spesso poco conosciuti. Quella del 31 ottobre prossimo e 1 novembre sarà dunque un’opportunità per turisti per entrare in contatto con la nostra storia e la vita locale".

Percorso 1: Alla scoperta delle fontane medicee

Le fontane medicee, disseminate nel centro storico di Pisa, sono il risultato di un ambizioso programma di rinnovamento urbanistico ed edilizio già intrapreso da Cosimo I. Le fontane pubbliche celebravano i granduchi che andavano ad offrire alla città una preziosa risorsa, l’acqua buona del Monte Pisano. Le prime fonti risalgono al ‘500 e al ‘600, a cui seguirono interventi di rinnovamento nel corso del ‘700 e ‘800. Il percorso partirà dalla Fontana dei Putti in Piazza del Duomo, la più celebre tra le fonti medicee insieme alla Fontana del Gobbo di Piazza Cavalieri. Passo dopo passo, attraversando i quartieri di Tramontana e Mezzogiorno, ci faremo sorprendere dai piccoli dettagli e dagli indizi che rintracciano le più antiche fonti pubbliche a servizio dei monasteri e delle piazze popolari. Un cammino dedicato alla ricerca di quei simboli che tramandano all’osservatore attento la storia di Pisa medicea, divenuta a pieno titolo seconda capitale del ducato toscano.

SCHEDA TECNICA

Tempo di percorrenza: 2 ore

Lunghezza: 4,5 Km

Difficoltà: Bassa

Punto di Partenza: Infopoint turistico di Pisa – Duomo, Piazza del Duomo 7

Orario di partenza: ore 10.00 (31.10.2020)

Percorso 2: Dalla 'Cittadella Vecchia alla Cittadella Nuova'

Protagonista di questo percorso è l’Arno, asse di sviluppo urbano della città. Specchio su cui si riflettono monumenti storici e palazzi, e quindi opportunità per raccontare le numerose vicende storiche della città attraverso la rievocazione dei personaggi che hanno reso illustre Pisa.

Dai lungarni, l’itinerario seguirà un’ impronta di turismo “vagabonding” addentrandosi all’interno dell’antico quartiere di Chinzica, per immergersi nell’atmosfera medievale dei vicoli e delle case torri. Attraversando il Ponte della Cittadella, cammineremo in direzione del quartiere di Santa Maria lasciandoci alle spalle il complesso degli Arsenali, che evocano l’antico rapporto di Pisa con il mare. Il trekking proseguirà tra piazze e vicoli fino a raggiungere i lungarni del quartiere di San Francesco e la Cittadella Nuova, oggi conosciuta come “Giardino Scotto”.

SCHEDA TECNICA

Tempo di percorrenza: 2 ore

Lunghezza: circa 4 Km

Difficoltà: Bassa

Punto di Partenza: Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza XX Settembre

Orario di partenza: ore 15.00 (31.10.2020) ore 10.00 (01.11.2020)

Percorso 3 - Lungo le Mura

Le Mura di Pisa rappresentano un unicum nel panorama delle 'città murate' medievali, sia per la loro estensione che per le loro caratteristiche architettoniche. Partiremo dalla Porta del Leone, antico accesso alla Piazza del Duomo, camminando a passo di trekking lungo il perimetro esterno della cinta muraria. Tra torri, porte, postierle e bastioni, percorreremo l’intero tratto di Tramontana e quello parzialmente interrotto di Mezzogiorno. Un cammino che ripercorrerà cronologicamente le complesse fasi di edificazione delle mura e che farà percepire quanto grandiosa e impegnativa sia stata questa opera edilizia per i pisani. Inviteremo ad osservare con occhi diversi le pietre e i laterizi che custodiscono gelosamente i segreti delle tecniche costruttive medievali e che sveleranno le molteplici vicissitudini delle Mura: dall’abbandono alla ripresa dei lavori, i rifacimenti e le dolorose ferite inferte dalle battaglie e dal tempo.

SCHEDA TECNICA

Tempo di percorrenza: 3 ore

Lunghezza: circa 8 Km

Difficoltà: Bassa

Punto di Partenza: Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza del Duomo 7

Orario di partenza: ore 21.00 (31.10.2020) ore 15.00 (01.11.2020)