Trekking urbano a San Miniato: un percorso tra cibo, cultura e avventura

Trekking urbano a San Miniato, tra cibo, cultura e avventura. Sabato 9 luglio i Musei Civici di San Miniato in collaborazione con Discover San Miniato propongono un itinerario guidato alla scoperta della città con una passeggiata speciale tra storia, arte, panorami e prodotti locali. Si parte con la bellezza degli affreschi della Sala delle Sette Virtù, della Sala della Giunta e dell'Oratorio del Loretino, si prosegue con la camminata lungo il vicolo Carbonaio fino a piazza del Duomo passando per piazza del Popolo, sempre con la Rocca Federiciana a fare da sfondo e da riferimento costante. Durante il pomeriggio è previsto anche un incontro con gli esperti di tartufi Gemignani ed alla fine conclusione con un aperitivo in uno dei locali all'aperto di San Miniato.

Appuntamento alle 17.30 davanti al museo del Palazzo Comunale in via Vittime del Duomo 8, l'evento dura circa 2 ore, consigliato abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica o da trekking. Prezzo 11 euro a cui aggiungere il costo dell'aperitivo. Info e prenotazioni: 345-3038991, museicivicisanminiato@ coopculture.it, sistemamuseale@comune.san- miniato.pi.it

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio. Per informazioni su orari e biglietti è possibile consultare il sito www.coopculture.it alla pagina di San Miniato.