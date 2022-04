Trekking 'L'eremo e il castello' tra Rupecava e Castel Passerino

Escursione organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Ripafratta. Una giornata da Ripafratta alle rovine di Castel Passerino, il 'castello dimenticato', nei pressi di Cerasomma (LU), accompagnati da una guida ambientale che condurrà i partecipanti sui sentieri del Monte Pisano, passando anche dal suggestivo Eremo di Rupecava e dalla località 'La Romagna'. Il dislivello da ricoprire si aggira sui 300 metri; è obbligatorio l’uso di abbigliamento adeguato e scarpe da trekking.

Età minima per partecipare 7 anni. Il pagamento avverrà direttamente alla partenza. Nel costo è compresa sia l’accompagnamento con guida ambientale che il PRANZO da asporto, che potrai poi mangiare durante la sosta del cammino.

Il ritrovo è alle ore 9 a Ripafratta, presso “La Bottega di Ripafratta”, in via Statale Abetone n. 340 (parcheggio consigliato presso stazione Fs di Ripafratta). Rientro a Ripafratta previsto per le ore 16. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid ma non sarà necessario esibire il green pass.



I POSTI SONO LIMITATI! PER ISCRIVERVI, compilare il modulo che trovate cliccando qui:

https://forms.gle/Mh1jRb87s4PM492NA



Per altre info:



telefono e whatsapp: +39 339 8358584, lun-sab dalle 8.30 alle 12.30.