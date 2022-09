Trenini d'autunno a San Rossore fino al mare

In Collaborazione con il Centro Visite San Rossore

11 settembre

18 settembre

25 settembre

2 Ottobre

Tornano i trenini all'interno della tenuta di San Rossore per tutta la famiglia!





Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni € 10, bambini fino a 5 anni gratuito.

Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua.

La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore

E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento, potrò essere utilizzato un mezzo più piccolo come il bus aperto turistico.

L'escursione verrà annullata in caso di allerta meteo o in caso di pioggia



Per info e prenotazioni

Le prenotazioni scadono insindacabilmente il 4 giorni prima della gita

Non verranno accettati moduli inviati dopo tale orario. ( Nel caso potete però contattare telefonicamente la guida per accertarsi della disponibilità)



Pagamento in contanti il giorno della gita.



Per informazioni contattare direttamente la guida interessata, altrimenti compilate direttamente il modulo di iscrizione



?segreteria@naturatour.it