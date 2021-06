In trenino a San Rossore fino al mare

In collaborazione con il Centro Visite San Rossore, sabato 26 giugno raddoppiano le visite in trenino viste le numerose richieste.

Un'occasione per trascorrere una bella giornata all'interno della tenuta di San Rossore per tutta la famiglia, scegliendo tra il giro della mattina e quello del pomeriggio. Con la primavera torna infatti la voglia di stare fuori all'aria aperta e di conoscere le meraviglie del nostro territorio: questa semplice passeggiata, con l'ausilio del trenino, permetterà di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore.

Circondati da animali selvatici come daini, cinghiali e volpi, i partecipanti arriveranno ad osservare le dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d'Italia.

L'iniziativa è aperta a tutti. Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua.



Ritrovo ore 9.15 la mattina e alle ore 14.15 per il giro del pomeriggio presso il centro visite tenuta di San rossore località Cascine Vecchie. La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore.

Rientro previsto verso le 12:00 e 17:00

E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di pioggia.



Per info e prenotazioni

Sara Plastino: cell 3497623903 oppure info@naturatour.it



Modulo iscrizione da indicare turno mattina o pomeriggio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTOg4qoyDj33ou4viDJVtgAhopo8Ms9MIaMEowT975qXachQ/viewform

